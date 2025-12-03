Fútbol Internacional
03 dic 2025 , 18:14

Piero Hincapié sigue resaltando en el Arsenal y recibe elogios de la prensa inglesa

El periódico The Sun, conocido por evaluar a los jugadores del Arsenal tras cada encuentro, calificó a Hincapié con un 7, destacando su desempeño aéreo y su contribución defensiva mientras Saliba y Magalhaes observaban desde la banda.

   
    Piero Hincapié, defensor del Arsenal.( ARSENAL )
Tras superar un proceso de adaptación y lidiar con algunas molestias físicas, Piero Hincapié continúa consolidándose en el Arsenal, líder indiscutible de la Premier League.

El defensor tricolor fue titular en la victoria 2-0 ante Brentford y nuevamente recibió elogios de los medios ingleses por su rendimiento.

Como local, el equipo dirigido por Mikel Arteta acumula 11 partidos consecutivos sin perder (10 victorias y un empate), con 29 goles a favor y solo tres en contra en todas las competiciones.

En medio de una serie de bajas en la defensa, Hincapié ha sabido ganarse un lugar y la confianza del cuerpo técnico, situación destacada por la prensa debido a las ausencias de William Saliba y Gabriel Magalhaes.

El periódico The Sun, conocido por evaluar a los jugadores del Arsenal tras cada encuentro, calificó a Hincapié con un 7, destacando su desempeño aéreo y su contribución defensiva mientras Saliba y Magalhaes observaban desde la banda.

La publicación escribió: “Compitió muy bien en el aire contra un Brentford que no tuvo reparos en lanzar balones al área” y lo consideró una aportación vital para el equipo.

