Perú: se confirma la salida de Reynoso y se habló sobre del regreso de Gareca

La selección peruana de fútbol vive una crisis después de seis fechas de las Eliminatorias, donde es último con ninguna victoria.

Ante eso, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó distintas informaciones en relación a las decisiones desde el oficialismo para buscar una respuesta en el tema, entre esas de la continuidad de Juan Reynoso, actual entrenador de la bicolor.

“Se está viendo el finiquito, mientras no se resuelva eso, lógicamente no puede haber ninguna otra noticia. Hay una Comisión encargada del tema y les pido que tenga paciencia, ustedes van a ser los primeros en enterarse”, reveló el exentrenador de Liga de Quito, reconociendo la salida de Reynoso.

“Conversé con él la semana pasada, es incómodo y feo para ambos conversar de esos temas; pero, acá ponemos a la selección por encima de todo. Después de eso, ya no he vuelto a hablar con él, me imagino que su abogado está viendo este tema de la resolución. Esta semana se tendría que resolver. No le conviene ni a la Federación, ni a Juan, esperemos que resuelva lo más pronto posible”, manifestó.

Posteriormente, el exjugador fue consultado sobre el probable retorno del ‘Tigre’ a la ‘bicolor’ y desmintió los rumores. “Por el momento, no, lógicamente, es obvio. No ha habido ningún acercamiento con él”. A la par también descartó a Jorge Fossati de Universitario y Luis Zulbedía de LDU de Quito.