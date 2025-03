Luego de la derrota de Perú 1-0 ante Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, Paolo Guerrero, descargó contra los árbitros de este cotejo.

"Somos cojudos (estúpidos), no nos pueden poner una terna chilena, tienen que ser de Argentina o Uruguay, no me jodan", dijo Guerrero, después del partido entre estas selecciones.

La caída ante Venezuela dejó con bronca a los peruanos, quienes cuestionaron duramente el desempeño del juez chileno Cristian Garay, así con la terna que controló el VAR.

Lea también: ¿Qué necesita Ecuador para clasificar al Mundial 2026?