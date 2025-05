Este lunes 19 de mayo, el guardameta Pepe Reina, campeón del Mundo, anunció que se retira del fútbol profesional a los 42 años, tras 26 temporadas, para convertirse en entrenador.

En una entrevista de Movistar+, 'Pepe Reina tiene algo que contar', el madrileño dijo: "Se acaba una carrera muy bonita, una vida muy completa, me siento muy afortunado de lo que he vivido, han sido muchos años... no me lo esperaba, pero creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí"."

El portero seguirá ligado al fútbol como entrenador en el Villarreal, que ofreció a su exfutbolista tomar las riendas del Juvenil A, donde comenzará su andadura como técnico la próxima temporada.

