Pep Guardiola: "¿Creen que tenemos un 1 % de probabilidades ante el Real Madrid? Les mentí"

Pep Guardiola, DT del Manchester City, reconoció que mintió a la prensa cuando afirmó que su equipo tiene un 1 % de posibilidades de eliminar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras el 2-3 del Etihad y aseguró que harán todo lo posible por volver a ser "la máquina" que fueron hasta esta temporada.

"¿Creen que tenemos un 1 %? Esta vez les mentí y por primera vez no me creyeron. Siempre que digo lo que pienso no me creen y ahora han acertado. Lo dije porque después del partido de Inglaterra estábamos fuera, pasan los días y uno se anima pero no es el mejor resultado. Lo intentaremos para pasar, por supuesto, Carlo no me tiene que comentar nada antes del partido", dijo.

Guardiola hizo un análisis sobre la pérdida de fiabilidad de su equipo, admitiendo la pérdida de potencial sin Rodri, y con la esperanza de que el Bernabéu sea el escenario de la resurrección del Manchester City.

"Hay muchas razones, somos el equipo menos fiable, es una evidencia. Siempre hemos sido una máquina durante ocho años cada tres días, nadie lo ha hecho en Inglaterra en toda la historia. Yo no me engaño a mí mismo, a un partido todo puede pasar, pero sé de dónde venimos este año", reconoció.

