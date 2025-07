Pep Guardiola: "Sé que después de esta etapa con el Manchester City voy a parar, está decidido"

El entrenador español Pep Guardiola reveló que, tras finalizar su contrato con el Manchester City, se tomará un descanso. Además, aseguró que su etapa en el FC Barcelona "terminó para siempre".

"Sé que, después de esta etapa con el City, voy a parar, estoy seguro, más que decidido. No sé cuánto tiempo me tomaré, puede ser un año, dos, tres, cinco, diez, quince... no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que necesito parar y centrarme en mí mismo, en mi cuerpo", expresó Guardiola en una entrevista con la revista GQ.

El técnico también reflexionó sobre su éxito en la Premier League: "Cuando ganas seis Premier League, llega un momento en que tu cuerpo baja. Es algo humano. Probablemente, habría que haber movido más jugadores, pero es fácil decirlo después. Es un proceso que debía pasar, aunque ha tardado más de lo esperado y cuando ocurrió, fue más profundo de lo que pensábamos".

Sobre los críticos que esperan su fracaso, Guardiola fue claro: "¿Hay gente esperando que fracase? Sí, seguro. Y encantado de recibirlos. Eso me da energía. En la competición, necesitas a gente que te diga: '¿Sí? Ya verás'".

