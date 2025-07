El centrocampista ecuatoriano Pedro Vite, quien ha puesto fin a su era en Vancouver Whitecaps para fichar por Pumas, avisó este viernes durante su presentación en sociedad con el club mexicano: "Vine a ser campeón y no pienso en otras cosa".

"Sé lo que representa Pumas, es uno de los equipos con más hinchas de México y no ha ganado títulos en muchos años (desde 2011). Me motiva eso, vine a ser campeón y no pienso en otra cosa", subrayó el ocho veces internacional con la Tri.

Vite, nacido hace 23 años en Babahoyo, dejó atrás una buena historia con Whitecaps, club de la MLS al que llegó en agosto de 2021 y en el que marcó 15 goles y dio 9 asistencias en 139 partidos. "Vine a jugar y disfrutar el presente, que es Pumas" manifestó.

Agregó que llega dispuesto a ayudar al equipo."Soy un jugador que a veces puede tirarse por la banda, depende del partido y de lo que proponga el otro equipo. Lo que más me gusta es tener la pelota y que mis compañeros disfruten jugar conmigo. En ciertos partidos puedo jugar por dentro o más retrasado. Lo que quiero es ayudar al equipo", declaró.

Dijo que está listo para debutar este domingo, si el entrenador Efraín Juárez así lo requiere. Pumas recibirá a Pachuca en la segunda jornada del torneo Apertura 2025.En la primera fecha, el sábado pasado, los felinos fueron goleados 3-0 por Santos Laguna.