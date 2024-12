Pedro Vite: “Siempre he querido jugar en Brasil, pero me salió lo de la MLS”

“ Siempre he querido jugar en Brasil, pero me salió lo de la MLS . En algún futuro, quién sabe. Tengo 22 años", dijo Vite en una entrevista con AleXisco.

“Es lindo, en mi caso es ver cómo empezamos desde cero. Todos tienen el sueño de ser futbolista profesional y no todos llegan. Yo a los 12 no sabía si a los 18 iba a seguir. Cuando Piero, Pacho, Caicedo, Chávez se van, pues me alegra y me motiva. Es una bendición de Dios ”, añadió Pedro.

También, Vite contó los problemas que tuvo en su adaptación a la MLS y en Vancouver, pero los pudo superar.

"Sí me costó adaptarme en la MLS. Por un lado, la comida, pero acá me fui a los 12, pero estaba en mi burbuja, estaba con mis amigos. Pero salí con casi 19 años, no hablaba inglés, no sabía nada de la cultura de Canadá. El DT que me lleva, lo botan. Mi familia no podía ir. Sufrí los primeros meses", cerró.

Vite llegó en el 2021 al Vancouver, desde entonces ya lleva cuatro temporadas en Canadá.