El reconocido 'Depredador' demostró su calidad en el terreno de juego al marcar un impactante gol, convirtiéndose en el héroe de la noche y dando la victoria al 'Rey de Copas'. El gol de Guerrero no solo aseguró el triunfo sino que también resaltó su capacidad como goleador experimentado.

El delantero peruano no solo se estrenó con la camiseta de los albos, sino que lo hizo de la mejor manera posible: anotando un gol que aseguró la victoria 1-0 para su equipo en el duelo de ida de los octavos de final contra Ñublense.

“Estoy muy feliz de estar en Liga de Quito. Creo que el equipo, el grupo, los hinchas y el entorno de Liga me recibió muy bien. Me estoy adaptando a lo que es la altura, pero feliz por el resultado. El grupo es muy trabajador y está muy comprometido. Debemos seguir trabajando porque el lunes comienza (para Liga) la segunda rueda del campeonato ecuatoriano, así que me voy muy feliz por el gol, pero más por el triunfo”, sostuvo.