Paolo Guerrero: se revelan los mensajes amenazantes que recibió la madre del jugador

El delantero Paolo Guerrero confirmó este jueves que finalmente no jugará en el equipo Universidad César Vallejo, de la Primera División de Perú, debido a las amenazas que ha recibido su madre de delincuentes, pese a haber firmado un contrato para la temporada de 2024.

"Lo que más quería era jugar en el Vallejo, jugar en Trujillo que es una ciudad linda, solo tengo elogios", dijo Guerrero a América TV, antes de agregar que, pese a querer jugar en su país natal y estar "muy feliz" tras la firma del contrato, ha decidido junto a su familia no hacerlo por seguridad.

El futbolista explicó que la semana pasada, horas después de firmar el contrato de manera virtual con el club de la ciudad de Trujillo y mandarlo a su abogado, su madre le llamó para relatarle que había recibido mensajes amenazadores.

"Le dije que esté tranquila, que no sabíamos quién era esa persona, que apunte el número y que lo iba a ver con Julio García (abogado de Guerrero). Le repetí que no pasaría nada, el Perú me quiere. Conversé con mi abogado, no sabíamos hasta dónde podría llegar esto", dijo Guerrero.

En el chat que el delantero mostró al medio se aprecian amenazas que mandaron a su madre delincuentes de la norteña ciudad de Trujillo, que el Estado peruano declaró este lunes en emergencia por el aumento de criminalidad.

