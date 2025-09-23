Fútbol Internacional
23 sep 2025 , 08:10

Padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: “Esto es un daño moral, debía ganarlo él”

Lamine Yamal quedó segundo en el Balón de Oro 2025 y su padre no se guardó nada y arremetió contra la organización de estos premios

   
  • Padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: “Esto es un daño moral, debía ganarlo él”
    Mounir Nasraoui con su hijo, Lamine Yamal, en la gala del Balón de Oro 2025( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, ocupó el segundo lugar en la clasificación del Balón de Oro 2025, galardón que finalmente fue otorgado al francés Ousmane Dembélé, reconocido como el mejor jugador de la temporada 2024/2025.

Tras conocerse el resultado, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, expresó su descontento con declaraciones polémicas en una entrevista para El Chiringuito, al término de la ceremonia celebrada en París.

"Este es el mayor... no voy a decir robo, pero sí un daño moral a un ser humano. Aquí ha pasado algo muy raro", lanzó Nasraoui, visiblemente molesto por la decisión del jurado.

Lea también: Dembélé: "El Balón de Oro nunca fue un objetivo, pero es algo excepcional"

"Lamine Yamal es el mejor del mundo, con muchísima diferencia. No lo digo solo porque sea mi hijo: no tiene rivales. El año que viene el Balón de Oro será nuestro, será español", sentenció.

A pesar de no haber ganado el Balón de Oro, Lamine Yamal recibió el Premio Kopa, que reconoce al mejor jugador joven del mundo. Con tan solo 18 años, el delantero español continuará trabajando para mantener su alto rendimiento y seguir cosechando logros, tanto a nivel individual como con el FC Barcelona.

Temas
Balón de Oro
Lamine Yamal
padre de Lamine Yamal
Ousmane Dembélé
Ecuador
Noticias
Recomendadas