El entrenador de Liga de Quito, Pablo Sánchez, se refirió sobre la expulsión de Bryan Ramírez contra el Deportivo Táchira por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Estoy enojado con Bryan Ramírez, no se puede dar el lujo de hacer lo que hizo, en ningún partido y menos en una Copa Libertadores, más con la necesidad extrema que teníamos de sacar este partido adelante", expresó el estratega argentino.

"Fue una falta de respeto a sus compañeros y el día que le toque jugar de vuelta no lo quiero ver caminar ni dos metros, es la única condición que le pedí, no puede dejar de correr sino no va a jugar", agregó.

