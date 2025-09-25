Organismos deportivos aún no se pronuncian sobre red de amaños en el fútbol ecuatoriano

Organismos deportivos buscan frenar las apuestas ilegales en el fútbol. Ecuavisa conversó con el abogado especializado en derecho deportivo Santiago Zambrano, quien explicó las consecuencias que puede tener la manipulación de partidos en el balompié ecuatoriano y la necesidad de una respuesta articulada entre las autoridades deportivas del país.

Aunque aún no existe un pronunciamiento oficial de parte de los organismos nacionales sobre la supuesta red de apuestas ilegales que opera en el fútbol ecuatoriano, las investigaciones continúan en curso.

A nivel internacional, las federaciones deportivas han trabajado durante años para erradicar esta problemática, implementando mecanismos de control y sanción.

Zambrano considera que es fundamental que tanto la Federación Ecuatoriana de Fútbol como LigaPro unan esfuerzos para combatir este tipo de redes, ya que las consecuencias pueden ser tanto deportivas como penales.

Organismos como la FIFA aplican sanciones que van desde la suspensión hasta la expulsión de competiciones, pero también es posible que los implicados enfrenten procesos judiciales.

Además de las investigaciones institucionales, los canales de denuncia son herramientas clave para detectar y prevenir los amaños en el deporte, los cuales representan una amenaza directa a la integridad de las competiciones.