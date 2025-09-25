Organismos deportivos aún no se pronuncian sobre red de amaños en el fútbol ecuatoriano

<b>Organismos deportivos buscan frenar las apuestas ilegales en el fútbol.</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes target=_blank>Ecuavisa</a></b> conversó con el abogado especializado en derecho deportivo <b>Santiago Zambrano</b>, quien explicó las consecuencias que puede<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/david-cabezas-anthony-bedoya-elnacional-extorsion-casas-apuestas-manipulacion-partidos-JG10169213></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ley-codigo-disciplinario-fef-manipulacion-amano-partidos-apuestas-OH10170871 target=_blank></a> <b></b><b></b>