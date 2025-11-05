Fútbol Internacional
05 nov 2025 , 20:10

Olimpia pone la mira en David Cabezas: el portero ecuatoriano podría llegar al fútbol paraguayo

Según el periodista paraguayo Juan José Pérez, el nombre de Cabezas figura entre las opciones que maneja Olimpia para reforzar su portería.

   
    El portero David Cabezas en un partido con El Nacional por la LigaPro( API )
Tras finalizar su vínculo contractual con El Nacional, el portero David Cabezas podría convertirse en nuevo refuerzo del Olimpia de Paraguay, equipo actualmente dirigido por el entrenador Ever Hugo Almeida.

“Estos son los arqueros que Olimpia tiene en carpeta para el próximo año. De momento corre con ventaja David Cabezas, ya que fue dirigido por Ever Hugo Almeida en El Nacional y últimamente fue convocado por su selección”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

“Pero mucho ojo con Jean Fernandes, Chiquito Romero o un posible retorno de Aguilar”, agregó.

Lea también: David Cabezas y Anthony Bedoya rompen el silencio tras su desvinculación de El Nacional

Esta relación previa podría facilitar un acuerdo, especialmente considerando que el guardameta se encuentra actualmente como agente libre.

Si el fichaje llega a concretarse, sería una gran oportunidad para David Cabezas, quien busca continuidad con mira al Mundial, tras haber formado parte del proceso eliminatorio bajo la dirección de Sebastián Beccacece.

