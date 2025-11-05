Olimpia pone la mira en David Cabezas: el portero ecuatoriano podría llegar al fútbol paraguayo

Tras finalizar su vínculo contractual con<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/el-nacional> El Naciona<b>l</b></a>, el portero <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/david-cabezas>David Cabezas </a>podría convertirse en nuevo refuerzo del <b>Olimpia de Paraguay</b>, equipo actualmente dirigido por el entrenador <b>Ever Hugo</b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/david-cabezas-anthony-bedoya-termino-contrato-desvinculados-ligapro-DA10323374></a>