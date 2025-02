Octavio Rivero: "El Nacional es un equipo intenso que está peleando todo. Nos ha costado en la altura"

Octavio Rivero, goleador de Barcelona SC, pasó por los micrófonos de Zapping FC y se refirió a distintos temas, entre ellos el partido contra El Nacional por la fase 2 de la Copa Libertadores.

"De Barcelona me habían hablado de lo que era la gente, no me lo podía imaginar. Lo que mueve Barcelona es espectacular, tuve la posibilidad de hablar con Almada y me hablaba lo que era Barcelona. Uno no toma dimensión hasta que lo vive", declaró el delantero de 33 años inicialmente.

Sobre El Nacional, Rivero detalló, "es un objetivo grande que tenemos, es un partido muy difícil. El Nacional es un equipo intenso que esta peleando todo. A nosotros nos ha costado cuando hemos ido a la altura, esperemos que nuestro plan de partido salga bien para definirlo en casa".

Barcelona SC visita a El Nacional este miércoles 19 de febrero a las 19:30 en el estadio Olímpico Atahualpa.

El partido de vuelta será el próximo miércoles 26 de febrero en el estadio Monumental de Guayaquil.