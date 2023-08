El entrenador del Orlando City, el colombiano Óscar Pareja, criticó el arbitraje del partido de Leagues Cup que su equipo perdió por 3-1 ante el Inter Miami, aseguró que Lionel Messi pudo haber sido expulsado y concluyó que esta situación convirtieron el partido en "un circo".

Lo repitió en numerosas ocasiones, en inglés y en español, incluso aunque la pregunta fuera orientada hacia otro tema. El enfado del técnico del Orlando City fue enorme, enfocado en particular en el penalti pitado a favor del venezolano Josef Martínez que llevó la ventaja del Inter Miami al 2-1.

"El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”.

Dixon Arroyo salió lesionado en la victoria del Inter Miami ante Orlando

Pareja se refirió sobre todo a dos asuntos concretos. Por un lado el penalti señalado a Josef Martínez en el minuto 50.

"Es una simulación muy clara y muy fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden (con el VAR), pero hoy ni se plantearon eso", comentó.