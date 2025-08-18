Neymar sufre la peor goleada de su carrera y Santos despide a su entrenador

Neymar, ídolo de la selección brasileña, describió como "una mierda y una vergüenza" la goleada por 0-6 que el Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera.

"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona.

Neymar abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta. El delantero, que lucha por volver a ser convocado a la selección brasileña, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Pocos minutos después de la goleada, el Santos anunció la rescisión del contrato del técnico Cleber Xavier.

El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido de Brasileirão en casa.