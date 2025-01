El ex jugador del Barça y PSG aún tiene contrato con su equipo aunque continúa recuperándose de un desgarro en los isquiotibiales producido a principios de noviembre: "Todavía tiene contrato con nosotros y será él quien decida su futuro, actualmente estamos buscando un extremo para ocupar ese puesto ", añadió Jorge Jesús.

Jorge Jesús, DT del Al Hilal, consideró en la rueda de prensa posterior a la victoria por 9-0 ante Al Fateh que Neymar Jr. "ya no puede rendir al nivel al que están acostumbrados", por lo que no será inscrito en la Liga de Arabia Saudita aunque sí podrá jugar la Liga de Campeones Asiática.

"Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Liga Saudí es una de las mejores ligas del mundo pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados pues desafortunadamente las cosas se han vuelto difíciles para él", confirmó Jorge Jesús.