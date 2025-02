Neymar, quien este miércoles 5 de febrero disputó sus primeros 45 minutos tras regresar al Santos, dijo estar feliz con el fútbol que exhibió después de varios meses sin actuar profesionalmente y afirmó que no pensó que resistiría tanto tiempo ni que correría tanto.

El ex jugador del FC Barcelona y del PSG, pese a que solo actuó en el segundo tiempo y gracias a los destellos de buen fútbol que mostró, fue elegido como el mejor jugador del partido en el que el Santos empató 1-1 con el Botafogo de Ribeirao Preto por el Campeonato Paulista.

"Hoy me sentí muy bien. Esperaba correr menos de lo que corrí. Pero estoy feliz con mi juego, me sentí en casa e hice lo que me gusta hacer", afirmó el atacante en declaraciones que concedió a la prensa tras el partido.

Neymar solo necesitó de medio tiempo para confirmarse como el nuevo generador de jugadas de peligro del Santos, con pases precisos, lanzamientos de profundidad, regates habilidosos e invasiones al área.

"Es una tristeza terminar el día de mi cumpleaños con el gusto amargo del empate, pero los hinchas tienen que tener paciencia, porque este equipo va a mejorar y a darle muchas alegrías", afirmó el ídolo de la selección brasileña que, por coincidencia, festejó este miércoles sus 33 años.

Le podría interesar: Neymar muestra destellos de buen fútbol en sus primeros 45 minutos con el Santos