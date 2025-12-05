Fútbol Internacional
Nagelsmann, DT de Alemania: "Ecuador es un oponente duro. Tiene muchos jugadores top, como Pacho y Caicedo"

Tras el sorteo del Mundial 2026 celebrado este viernes en Washington, el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, analizó el Grupo E, donde su equipo se medirá con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

   
    Julian Nagelsmann, director técnico de Alemania.
Tras el sorteo del Mundial 2026 celebrado este viernes en Washington, el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, analizó el Grupo E, donde su equipo se medirá con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

En sus primeras declaraciones, el técnico alemán destacó la complejidad del grupo y mencionó el factor climático como un reto adicional: "Será difícil debido a la situación climática; para los jugadores de Ecuador y Costa de Marfil creo que será más fácil", señaló, refiriéndose al calor y la humedad de algunas sedes norteamericanas.

Nagelsmann no escatimó elogios hacia la selección ecuatoriana: "Ecuador es un oponente duro. Tiene muchos jugadores top, como Pacho y Caicedo", mencionando a Willian Pacho (PSG) y Moisés Caicedo (Chelsea), pilares defensivo y mediocampista de la Tricolor, respectivamente.

El Grupo E quedó conformado con Alemania como cabeza de serie y tetracampeona mundial, junto a la emergente Costa de Marfil y la debutante Curazao. Los partidos de fase de grupos se disputarán en ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluyendo Nueva York, Philadelphia, Houston, Kansas City y Toronto.

Ecuador enfrentará a Alemania en su último partido del grupo E, esperando llegar a ese duelo clasificado.

