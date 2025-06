El Meldonium es un fármaco que se usa en el Este de Europa, pero que no está aprobado en el resto de Europa ni Estados Unidos.

"Sé que no he hecho nada malo y conservo la esperanza de volver pronto a la cancha. No puedo decir más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré en cuanto pueda", declaró Mudryk en sus redes sociales en diciembre del año pasado.

Desde noviembre del año pasado, Mudryk no ha podido jugar con el Chelsea. Además, debido a su suspensión provisional, las reglas le impiden entrenar en las instalaciones del club y con sus compañeros de equipo.