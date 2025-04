Mushuc Runa en un crucial debut en la Sudamericana contra el Palestino

Mushuc Runa de la ciudad ecuatoriana de Ambato, tendrá este jueves un crucial debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra el Palestino de Chile, que aparece con más recorrido y mejor momento futbolístico.

Mientras el cuadro 'Árabe' o 'Baisano' del Palestino saldrá por séptima ocasión al torneo, en la que llegó hasta cuartos de final en 2016, el Mushuc Runa tuvo dos participaciones en la fase previa y recién accedió a la fase de grupos.

Lea: La fecha 7 de la LigaPro Ecuabet: Libertad y Vinotinto quieren seguir escalando

En el torneo local, el Palestino comparte, con 13 puntos, el segundo puesto de la tabla de posiciones con el Huachipato, contra los 14 del líder, Coquimbo Unido.

El Ponchito está noveno en la LigaPro Ecuabet, con 8 unidades, tras dos triunfos, dos empates y dos derrotas, con seis goles convertidos.

En la reciente fecha cedió empate por 1-1 de local contra el Emelec, que jugó 30 minutos con un hombre menos por la expulsión de un defensa.

La característica de juego del cuadro que hará de local en el estadio 'Olímpico de Riobamba', al pie del volcán Chimborazo, se basa en un juego vertical con pases desde larga distancia, con jugadores de gran fortaleza física.

Ever Hugo Almeida, entrenador de Mushuc Runa, todavía no encuentra la fórmula ideal en el ataque, pues no han repetido titularidad, Renny Simisterra, el boliviano Bruno Miranda ni los uruguayos Matías Rigoletto y Mauricio Alonso.

Por su parte, la campaña del Palestino es parecida a la del líder, Coquimbo Unido, con cuatro triunfos, un empate y una derrota, con la segunda mejor producción ofensiva, con 11 goles.

El poder ofensivo del cuadro chileno, lo genera el centrocampista Joe Abrigo, con cuatro tantos en seis partidos en la Liga local, uno menos que el líder, Lionel Altamirano, del Huachipato, con cinco anotaciones.

El técnico argentino del equipo Árabe, Lucas Bovaglio, adelantó la llegada del equipo el pasado lunes a Ecuador para adaptarse a los efectos de la altitud de los 2.754 metros sobre el nivel del mar de Riobamba, donde se entrena desde ayer, martes.

Baglio se ha mostrado optimista para sacar un buen resultado, por el buen momento con que llegará su equipo, tras el reciente empate por 1-1 de visitante contra el Colo Colo.

El partido se disputará desde las 21.00 horas local (02.00 GMT del viernes) y el árbitro será el venezolano Yender Herrera, asistido desde el VAR por su compatriota Yorman Delgado.