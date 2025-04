Mushuc Runa debutará ante Palestino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El técnico del Mushuc Runa, el uruguayo-paraguayo Ever Hugo Almeida, todavía no encuentra la fórmula ideal en el ataque, pues no han repetido titularidad, Renny Simisterra, el boliviano Bruno Miranda ni los uruguayos Matías Rigoletto y Mauricio Alonso.



