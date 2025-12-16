Fútbol Internacional
16 dic 2025 , 18:07

Mundial 2026: Austria confirma amistoso con Ecuador

Austria confirmó un amistoso clave ante Ecuador antes del Mundial 2026 y anunció que su concentración durante el torneo será en California, cerca de Malibu.

   
  • Mundial 2026: Austria confirma amistoso con Ecuador
    David Alaba, defensor austriaco.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Austria, que compartirá el grupo J del Mundial 2026 con Argentina, Argelia y Jordania, confirmó su planificación de cara al torneo y anunció un amistoso destacado frente a Ecuador. Además, el equipo europeo decidió que su concentración durante la Copa del Mundo será en California, cerca de Malibu.

“Nos hemos decidido, vamos a buscar nuestra concentración en la costa oeste, ya hemos encontrado uno, cerca de Los Ángeles, no lejos de Malibu”, afirmó el seleccionador Ralf Rangnick en declaraciones a la cadena privada Servus TV. Aunque todavía falta la firma oficial, Rangnick se mostró optimista: “Al final y al cabo, los jugadores también quieren pasarla bien”.

Lea: La FIFA anuncia entradas de USD 60 para hinchas de selecciones clasificadas al Mundial 2026

Antes de iniciar el Mundial, Austria disputará cuatro partidos amistosos, dos en casa y dos fuera. Entre los duelos confirmados en suelo austríaco, el más destacado será contra Ecuador, que también participará en la Copa del Mundo, y otro frente a Corea del Sur. Rangnick no dio más detalles sobre fechas ni sedes, pero subrayó que estos encuentros servirán para afinar al equipo de cara a la gran cita internacional.

La FIFA dará a conocer oficialmente las concentraciones de todas las selecciones el próximo 16 de enero, pero Austria ya avanza en su planificación estratégica para combinar preparación deportiva con comodidad durante la competición en Estados Unidos, Canadá y México.

Temas
Austria
Mundial 2026
Selección Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas