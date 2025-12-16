Mundial 2026: Austria confirma amistoso con Ecuador

La selección de Austria, que compartirá el<b> grupo J del <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026>Mundial 2026</a></b> con <b>Argentina, Argelia y Jordania</b>, confirmó su planificación de cara al torneo y anunció un amistoso destacado frente a <b>Ecuador</b>.<b></b> <b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/la-fifa-anuncia-entradas-de-usd-60-para-hinchas-de-selecciones-clasificadas-al-mundial-2026-LD10571802></a></b> <b></b><b></b> <b></b>