Muere Sven Goran Eriksson, exentrenador de Inglaterra

El entrenador sueco Sven Goran Eriksson, que fue seleccionador inglés de 2001 a 2006, falleció este lunes a los 76 años como consecuencia de un cáncer de páncreas, anunció a la AFP su agente Bob Gustavsson.

"Ha fallecido apaciblemente esta mañana (del lunes), rodeado por su familia, en su domicilio de Björkefors, cerca de Sunne", en el oeste de Suecia, indicó el agente.

Además de la selección inglesa, a la que llevó a cuartos de final en los Mundiales de 2002 y 2006, Eriksson tuvo una dilatada carrera como entrenador de fútbol, sobre todo en Italia (Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio) e Inglaterra (Manchester City y Leicester).

El príncipe Guillermo, con quien coincidió en numerosas ocasiones, le rindió homenaje poco después de conocer la noticia.

"Siempre estuve impresionado por su carisma y pasión por el juego", escribió en X. "Pienso en su familia y amigos. Fue un auténtico caballero" del fútbol.

"Es un día muy triste. Regaló recuerdos inolvidables a los aficionados ingleses", reaccionó por su parte el patrón de la Federación Inglesa (FA) Mark Bullingham.

Además de haber sido el primer extranjero en sentarse en el banquillo de Inglaterra, el sueco fue brevemente seleccionador de México (2008), Costa de Marfil (2010) y Filipinas (2018), aunque nunca llegó a ser seleccionador del combinado sueco.

En su etapa final, entrenó a varios equipos del campeonato chino, además de otras experiencias, bien como técnico o como director deportivo, en Emiratos Árabes Unidos y Tailandia.

Una de sus últimas apariciones públicas se produjo en Anfield, en el estadio del equipo de su vida. La noticia de su enfermedad coincidió con el anuncio de Jürgen Klopp de que dejaría el Liverpool al término de la pasada campaña. “No le conozco, desgraciadamente no. Me enteré por primera vez de su admiración o amor por el Liverpool y de que fue aficionado toda su vida. Lo único que puedo decir es que es absolutamente bienvenido a venir aquí y que puede sentarse en mi despacho y hacer mi trabajo durante un día si quiere. No hay ningún problema”, declaró el técnico alemán cuando fue preguntado por la posibilidad de que Sven-Göran Eriksson pudiera despedirse del conjunto red, y así fue.

Fue el pasado 23 de marzo, cuando en un duelo benéfico celebrado en Anfield, siendo un choque entre leyendas del Liverpool contra las leyendas del Ajax.