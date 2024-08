Moisés Caicedo volvió a los entrenamientos con el Chelsea

Solo fue un susto. Moisés Caicedo había sufrido un fuerte golpe en el duelo del Chelsea frente al Wolverhampton, saliendo en camilla, dejando dudas de una posible lesión y por ende su baja para los partidos de Eliminatorias con Ecuador, sin embargo eso quedó atrás.

Esta mañana se pudo observar al mediocampista ecuatoriano entrenando con el plantel estelar de los de Londres.

Lea: El Chelsea cede al portero Kepa al Bournemouth

La propia cuenta oficial del Chelsea informó del tema con una frase: "de vuelta al trabajo" y una imagen del jugador trotando en la cancha.

Si bien no hay más detalles si pudo o no completar la práctica, se descarta que Caicedo no pueda realizar trabajos.

Este jueves el Chelsea disputará el partido de vuelta contra el Servette en los play off de la Conference League de Europa.

Por otro lado, a nivel de la Premier League, el domingo los blues recibirán al Crystal Palace.