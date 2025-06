Moisés Caicedo: "Estamos convencidos de que podemos ganarle a Brasil"

Moisés Caicedo, en rueda de prensa, analizó lo que será el partido de entre la selección de Ecuador contra Brasil por la jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se llevará a cabo en el estadio Monumental este jueves 5 de junio.

“Estamos convencidos de que podemos ganarle a Brasil. Creo que será un juego diferente. Los respetamos por todo lo que han hecho, pero en la cancha somos 11 contra 11”, dijo el volante del Chelsea inglés.

“No me gusta hablar de eso, de si soy un referente. Que la gente hable, que ellos definan cómo soy. Ellos ven cómo me esfuerzo siempre. Doy el 200 %. Quiero ganar muchas cosas con la Selección. Contento de que me vean así. Quiero seguir haciendo las cosas bien”, agregó.

