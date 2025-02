Moisés Caicedo: "Cuando era niño y jugaba en las calles mi ídolo era Antonio Valencia"

El mediocampista ecuatoriano de 23 años, Moisés Caicedo, en una entrevista para Sky Sports confesó que cuando era niño y jugaba fútbol con sus amigos en la calle su ídolo era Antonio Valencia, quien se encontraba militando en el Manchester United.

De igual manera, realizó un repaso sobre sus inicios en el fútbol, su llegada a Independiente del Valle y su salto a Europa.

"Cuando jugaba en la calle con mis amigos, nuestro ídolo en Ecuador era Antonio Valencia, siempre tratábamos de imitarlo porque estaba en un club muy grande de Inglaterra (Manchester United). Todos nos esforzábamos para lograr todo lo que él alcanzó", confesó Caicedo.

"Mis padres siempre me dijeron que sea humilde y agradecido con las personas que me ayuden. Cuando eres humilde y agradecido puedes alcanzar muchas cosas. Mi mentalidad en esa edad estaba en ser un futbolista profesional para ayudar a mi familia, ellos estuvieron en cada paso que di", agregó.

"Mi hermano tenía un manager en Independiente del Valle, le habló sobre mí y me dijo para ir a la academia del club. Tuve que viajar a Quito, que está a tres horas de mi ciudad (Santo Domingo de los Tsáchilas) y fue mi primera vez lejos de mi familia, con nuevas personas y nuevos amigos. Mi mamá me dijo que si quería ser futbolista tenía que sacrificar muchas cosas", dijo Caicedo sobre su llegada a Independiente del Valle.

"La gente en Ecuador me empezó a llamar Niño Moi, me gusta ese apodo, estoy muy feliz con él", mencionó el ecuatoriano sobre su apodo.

"Tuve que dejar a mi familia en Ecuador y antes de unirme a Brighton, junto a la época de la cuarentena por el COVID-19, no podía salir del hotel donde me encontraba por más de un mes, lloré muchas veces y llamaba a mi mamá diciéndole que quería regresar al país porque la vida, la gente, la comida, el tiempo, todo era distinto a Ecuador. Pero cuando me uní a los entrenamientos con Brighton todo fue distinto", confesó Niño Moi.

"Recuerdo mi debut en la Premier League con el Brighton, fue con el Arsenal de visita. Luego del partido, el DT Graham Potter me dijo que iba a seguir sumando minutos porque le sorprendió mi juego. Después de todo esto, empecé a sentirme con más seguridad y a sentirme bien conmigo mismo, empecé a ser feliz", sostuvo.

De esta manera, terminaba la entrevista del seleccionado ecuatoriano y dueño del mediocampo, Moisés Caicedo, quien además es titular inamovible en el Chelsea, logrando afianzarse en un gran escenario internacional y dejando el nombre de Ecuador en todo lo alto.