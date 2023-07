Moisés Caicedo: DT del Brighton revela que tiene definido a su reemplazo en caso de fichar por el Chelsea

Roberto De Zerbi se refirió nuevamente sobre el futuro deportivo del ecuatoriano Moisés Caicedo, quien sigue bajo la mira del Chelsea como objetivo de temporada.

Consultado por la prensa, el entrenador italiano dio su opinión sobre el tema de una posible salida del mediocampista: "Si me preguntas que me gustaría, es que se quede con nosotros... pero no es mi trabajo. Mi trabajo es decirle a mi jefe que si Caicedo se va, necesitamos otro centrocampista importante".

Lea: Moisés Caicedo: Brighton rechaza nueva oferta del Chelsea por más de 100 millones de dólares

Profundizando, se le fue consultado si ya tiene en mente a algún jugador como reemplazante de Caicedo, para lo que De Zerbi dijo que: "si, pero no quiero decirlo".

Por el momento, las Gaviotas han rechazado hasta cuatro ofertas presentadas formalmente por el conjunto londinense, siendo la última una de 102 millones de dólares.

Sin embargo, Sky Sports informó que el Brighton se mantiene firme en la cifra fijada hace unos meses, cuando empezaron las negociaciones: 132 millones de dólares (100 millones de libras).

Este monto, está cotizada en relación a la reciente contratación de Declan Rice por el Arsenal, mediocampista inglés proveniente del West Ham United, y por el que se desempeña en la misma posición que el ecuatoriano, dejando a entender que la directiva de las gaviotas consideran que están "al mismo nivel".