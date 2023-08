Moisés Caicedo y su objetivo en el Chelsea: "Vine aquí para convertirme en leyenda de este increíble club"

Sobre las claves de fichar por el conjunto capitalino, Caicedo reveló que: "Siempre fue un sueño jugar para Chelsea. Estoy muy emocionado de estar acá. No puedo esperar a empezar a trabajar con los muchachos. Estoy muy feliz de trabajar con Mauricio Pochettino, él habla español, lo que es bueno para mí para entenderlo mejor. Conozco a Rob Sánchez y a Marc Cucurella . Compartí con ellos en Brighton. Me hablaron muy bien de nuestro Chelsea y fue más fácil unirme al Chelsea".

Behind the scenes with Moises Caicedo on signing day! 🇪🇨 pic.twitter.com/sIldHFDYnK

Una de las consultas más pedidas desde los propios hinchas del club, era saber si Caicedo venía siendo seguidor del cuadro azul desde pequeño: "simpatizaba por Chelsea cuando era un niño. Porque veía a un montón de jugadores en el mediocampo, como Makelele o N'Golo Kanté. Ellos eran mi inspiración para que yo alentara al Chelsea. Cada año tendré que hacer lo mejor para este impresionante club, uno de los clubes más grandes en el mundo. Estoy aquí para convertirme en una leyenda em este impresionante club".

Sobre su posición en la cancha y manera de jugar, remarcó: "Me gusta jugar más como mediocampista central para ayudar al equipo a hacer algunos 'tackles'. Me gusta hacer un montón de 'tackles'. Siempre quise jugar con los amigos grandes, porque me decía a mí mismo que si jugaba con gente más grande me volvería más fuerte. Ellos siempre me alentaron a trabajar duro y me ayudaron a crecer rápido. Será por eso que hago muchos 'tackles' en la cancha, je".

Para cerrar, Caicedo dedicó unas palabras a los hinchas blues: "Es un sueño hecho realidad estar aquí. Es impresionante, creo que esta noche no voy a dormir porque el sueño se hizo realidad, ja, ja. Gracias a todos los hinchas por apoyarme. Voy a dar todo por eso impresionante clubes un sueño hecho realidad estar aquí y voy a convertirme en una leyenda para ustedes, fanáticos del Chelsea".