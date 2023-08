Moisés Caicedo al Chelsea: desde Inglaterra critican el pago histórico por su fichaje

El fichaje de Moisés Caicedo al Chelsea es oficial, y desde su anuncio, no se han hecho esperar las reacciones en el mundo del fútbol, sabiendo que se pagó la histórica cifra de 146 millones de dólares americanos.

Ian Ladyman, editor deportivo del reconocido Daily Mail y Chris Sutton, exdelantero británico, analizaron la llegada del volante ecuatoriano a las filas del club de Londres, que firmó a la contratación más cara en la historia de la Premier League.

"Tenemos un nuevo precio récord de fichajes británico. Chelsea acordó pagar 115 millones de libras al Brighton por su mediocampista central, Moisés Caicedo. ¿Vale la pena esa cantidad de dinero? 115 millones de libras esterlinas por un volante defensivo. El fútbol se ha vuelto loco, ¿verdad?", empezó hablando el comunicador, consultando la opinión del exdelantero británico que pasó por las filas del Chelsea, Celtic de Escocia, Blackburn Rovers, Norwich City, entre otros.

"Chelsea está gastando 115 millones en un jugador en desarrollo. Caicedo habría estado mejor en Liverpool", respondió Sutton.

El exatacante de 50 años añadió: "Eso es mucho dinero para un jugador en esa posición. Supongo que el tiempo dirá, si en las próximas temporadas el Chelsea gana la Champions League en la Premier League, si vale la pena. Pero no estoy tan seguro de que lo sea".

Sobre la elección de Caicedo por el Chelsea y no Liverpool, Sutton profundizó, tratando de responder el por qué su llegada a la capital inglesa: "No sé, no lo entiendo. Debe ser por el entrenador, (Mauricio) Pochettino. De hecho, creo que Liverpool está más cerca de ganar el título que el Chelsea. Pero en el Chelsea obviamente piensan que (Caicedo) será un fichaje transformador para ellos. La transformación de la plantilla del Chelsea, de la temporada pasada a esta, ha sido absolutamente extraordinaria".