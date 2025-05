Modric se despide este sábado del Bernabéu y dejará el Real Madrid tras Mundial de Clubes

El croata Luka Modric, capitán del Real Madrid, no continuará en el conjunto blanco después del Mundial de Clubes, según anunció este jueves, por lo que, además, este sábado frente a la Real Sociedad, será su último partido en el estadio Santiago Bernabéu.

"Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final... El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu", escribió en sus redes sociales.

"Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", continuó.

Modric agradeció "de corazón" tanto al club como al presidente, Florentino Pérez, y todos sus compañeros y entrenadores la ayuda "durante todo este tiempo".

"A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu... Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz", prosiguió.

"Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento", aseguró.

El croata reiteró que se va "con el corazón lleno", sin olvidar "cada ovación y todos los gestos de cariño" enviados por la afición.

"Aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida. Hala Madrid y Nada Más", concluyó su comunicado.

Modric llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham y que dejará el club como el futbolista con más títulos en su historia, con 28 en su palmarés: 6 Ligas de Campeones, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Además, en 2018 fue galardonado con el mayor premio individual, el Balón de Oro.

Esta trayectoria con el equipo blanco finalizará tras el Mundial de Clubes que se disputa del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos; torneo que se estrena y para el que el Real Madrid le extendió el contrato, con fecha final habitual del 30 de junio, y pueda disputar así el último torneo de la temporada.

Modric vivirá este sábado su último encuentro como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, la que ha sido su casa durante las últimas 13 temporadas.

Por ello, se preparará una despedida a la altura del futbolista, a la vez que también el técnico Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club, recibirá un homenaje al finalizar el sábado su etapa en el Real Madrid, tras la que será seleccionador de Brasil.