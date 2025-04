Mikel Arteta: "En el estadio Santiago Bernabéu sientes que cualquier cosa es posible"

El técnico español del Arsenal, Mikel Arteta, afirmó que su equipo debe estar orgulloso de la victoria 2-1 (5-1 en el marcador global) ante el Real Madrid en el Bernabéu en cuartos de Champions y de haber aguantado la presión de una posible remontada.

"Esto es un paso muy importante en nuestro proyecto. Y el crédito es de todos los jugadores. Después de tres minutos en este estadio sientes que cualquier cosa es posible, son expertos en generar ese caos. Y era complicado abstraerse de esta sensación, pero los jugadores lo han dado todo", aseveró Arteta.

"Tengo que ser muy sincero. Me he dado cuenta de por qué en este estadio puede pasar cualquier cosa. Tiene una gran capacidad de generar caos, incertidumbre, de no poder controlar ciertas cosas, pero hemos sabido salir de ahí con un equipo sin experiencia en esto", prosiguió.

Arteta afirmó que quiere levantar el trofeo de la Champions League y que este encuentro le sirve para "reafirmarse" como entrenador, antes de subrayar que llamó a Pep Guardiola, su mentor, en la mañana del miércoles.

"Le he llamado esta mañana (miércoles). Si estoy aquí es en gran parte por él. Para mí como jugador y entrenador fue una inspiración y porque fue la persona que decidió apostar por mí en su cuerpo técnico, donde viví cuatro años maravillosos", precisó.