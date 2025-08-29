Esto dijo Mikel Arteta sobre la llegada de Piero Hincapié al Arsenal

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, fue consultado en rueda de prensa sobre la inminente incorporación de Piero Hincapié, quien llegará al conjunto londinense para reforzar la defensa en la presente temporada.

"Ya saben la respuesta, pero no puedo hablar de jugadores que no forman parte de nuestra plantilla", respondió el técnico español en la previa del partido ante el Liverpool, evitando confirmar el fichaje del defensor ecuatoriano.

Pese a la cautela de Arteta, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, informó a través de su cuenta de X: "Piero Hincapié al Arsenal. Acuerdo con el Bayer Leverkusen cerrado tras el acuerdo con el jugador."

El traspaso se concretaría por USD 56,2 millones, cifra que incluye una cláusula de reventa, lo que demuestra la fuerte apuesta del club inglés por el joven zaguero sudamericano.

El Arsenal, que esta temporada buscará competir al más alto nivel en la Premier League, Champions League, FA Cup y Carabao Cup, ha realizado una fuerte inversión para reforzar todas sus líneas y cumplir sus objetivos deportivos.