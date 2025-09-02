Fútbol Internacional
02 sep 2025 , 21:38

Messi podría no viajar a Guayaquil para el partido de Argentina ante Ecuador

La presencia de Lionel Messi en el partido entre la Selección Argentina y Ecuador, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, está en duda.

   
    Lionel Messi, leyenda de Argentina.( ARCHIVO )
La presencia de Lionel Messi en el partido entre la Selección Argentina y Ecuador, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, está en duda. Según trascendió desde el entorno de la Albiceleste, es posible que el capitán no viaje a Guayaquil, sede del encuentro programado para el próximo 9 de septiembre a las 18:00 (hora local).

Aunque aún no hay una confirmación oficial por parte del cuerpo técnico ni de la AFA, se especula que la decisión estaría vinculada a la gestión de cargas físicas y a la posibilidad de darle descanso a Messi, quien viene acumulando minutos tanto con Inter Miami como con la Selección. El astro argentino ya ha sido preservado en otras ocasiones cuando el equipo nacional ya tenía objetivos cumplidos.

Lea: Canadá anuncia amistoso con Ecuador en noviembre

Argentina, que ya aseguró su clasificación al Mundial de 2026 con varias fechas de anticipación, podría encarar este último compromiso sin su principal figura, en un contexto donde Lionel Scaloni podría aprovechar para probar variantes y darles rodaje a jugadores jóvenes o menos habituales.

La posible ausencia de Messi en Guayaquil generó diversas reacciones en el ambiente futbolístico. Si bien muchos comprenden que su participación no es imprescindible desde lo competitivo, para la afición ecuatoriana, y especialmente para los hinchas que esperaban verlo en acción en el estadio, la noticia representa una decepción.

El propio Messi aún no se ha pronunciado sobre el tema, y se espera que en los próximos días se confirme la lista de convocados para el cierre de la etapa clasificatoria. Su presencia o ausencia en Ecuador dependerá también de su estado físico tras los compromisos con su club en la MLS.

