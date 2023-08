Messi revela que no quería irse de Barcelona a París, pero ahora está muy feliz en Miami

El astro argentino Lionel Messi aseguró este jueves, en su primera rueda de prensa desde que pertenece al Inter Miami , que jugar en Estados Unidos no fue una decisión que tomó de un día para otro y lo comparó con su mudanza de Barcelona a París.

El crack argentino reconoció este jueves que su fichaje de 2021 por el París Saint Germain no fue algo que estaba en sus planes.

"Mi salida a París no era algo que yo deseaba, en realidad no quería irme del Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá (en Miami)", afirmó Messi.

El argentino, campeón del Mundo en Qatar 2022, subrayó repetidamente en los 20 minutos de su rueda de prensa que su estancia en el PSG fue "complicada" y que ahora su familia y él están muy felices en Miami.