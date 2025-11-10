Messi alcanza las 400 asistencias y guía al Inter Miami a la siguiente ronda de playoffs en la MLS

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/lionel-messi target=_blank>Lionel Messi</a> marcó dos goles y dio dos asistencias</b> en la victoria por 4-0 sobre el visitante Nashville SC en el Juego 3 de su serie de primera ronda permitiendo así que el <b>Inter Miami avance en los<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mls target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/heung-min-son-gana-el-gol-del-ano-de-la-mls-HG10341969 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>