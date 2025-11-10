Messi alcanza las 400 asistencias y guía al Inter Miami a la siguiente ronda de playoffs en la MLS

Lionel Messi marcó dos goles y dio dos asistencias en la victoria por 4-0 sobre el visitante Nashville SC en el Juego 3 de su serie de primera ronda permitiendo así que el Inter Miami avance en los Playoffs de la MLS por primera vez en la historia del club.

Lionel llegó a las 400 asistencias en su carrera profesional y se convierte en el primer futbolista en la historia del fútbol en llegar a esa cifra. 269 con Barcelona, 34 con el PSG, 37 con el Inter Miami y 60 con la Selección Argentina.

Messi cerró la serie al mejor de tres con cinco goles y tres asistencias, participando en los ocho goles del Inter. El astro argentino ha anotado 15 goles contra el Nashville en todas las competiciones, su mejor marca contra cualquier rival de la MLS.

Sin la presencia de Luis Suárez, quien cumplió una suspensión de un partido por la patada que le propinó a Andy Najar del Nashville SC en el segundo partido, el argentino Tadeo Allende hizo presencia y anotó dos goles y dio una asistencia.

FC Cincinnati, segundo en la clasificación, recibirá al Inter Miami en una semifinal a partido único de la Conferencia Este dentro de dos semanas.