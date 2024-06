En el tramo final de temporada, cuando se daba por más que sentado de que no iba a prolongar , la estrella francesa jugó menos de lo habitual en el campeonato local.

"Había cosas que me amargaban, pero no las podía decir porque soy un líder", sentenció el jugador.

Desde que en el verano de 2023 estuvo apartado unas semanas del equipo por negarse a renovar , el pulso entre Al-Khelaifi y Mbappé no ha aflojado.

"He jugado mucho menos este final de temporada y todo el mudo sabe por qué", lanzó el delantero criado en Bondy, sin citar el nombre del dirigente.

"Ellos me han salvado, sin ellos no habría puesto un pie en el terreno de juego. Esa es la verdad y siempre he tenido ese agradecimiento por lo que hicieron por mí", aseveró.