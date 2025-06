El delantero Kylian Mbappé negó que su temporada con el Real Madrid haya sido un fracaso y aseguró que no le afecta que el París Saint-Germain ganara la Champions League el año que abandonó el club.

"Hemos ganado dos títulos, eso no es un fracaso. Es cierto que se nos han ido partidos importantes. Pero ha sido un año enriquecedor. El PSG ha ganado la Champions League sin mí y eso no me afecta. Es algo bueno", dijo el jugador en la rueda de prensa previa al partido por el bronce de la Liga de las Naciones de este domingo entre Francia y Alemania.

Lea: Dembélé será baja para el inicio del Mundial de Clubes

El capitán de la selección francesa afirmó que siguió la final de Múnich desde Marrakech y consideró que el PSG "mereció" la victoria.

"Estaba contento, han pasado tantas penurias, que yo conocí también. He pasado por todas esas etapas del PSG menos por la victoria. Pero es el mejor equipo de Europa. No recuerdo haber visto un 5-0 en una final. Lo merecen al 100 %, se han convertido en el equipo al que todo el mundo quiere ganar", señaló.

El delantero del Madrid explicó de nuevo su salida del PSG: "No creo que me haya ido pronto, mi historia había terminado, tenía que acabar. No siento ninguna amargura, había llegado al final de un camino. Lo intenté todo. Pero el destino quería que ganaran sin mi".Sobre su rendimiento, consideró que desde que empezó 2025 ha hecho "buenos partidos, aunque no es perfecto hay una trayectoria ascendente".

"Pero lo más importante es ganar títulos y todavía queda alguno. El Mundial de Clubes es muy importante", añadió."Creo que en una carrera tenemos muchos desafíos. Yo estoy en el ojo del huracán y es bueno, siempre he estado ahí, eso me obliga a trabajar. Le he dado la vuelta a muchas situaciones en mi carrera, me han acusado de muchas cosas y he logrado superarlo. Soy yo el que tengo que trabajar", dijo.