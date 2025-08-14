Mastantuono: "Es un día muy especial para mí, hoy se cumple mi sueño de llegar al club más grande del mundo"

El argentino Franco Mastantuono fue presentado este jueves como jugador del Real Madrid, tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30.

"Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo", inició su discurso Mastantuono tras escuchar el recibimiento del presidente Florentino Pérez.

Mastantuono resaltó los "valores" que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid. "Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo", dijo.

Lea: ¿Quién es y cómo juega Franco Mastantuono, la joven promesa que fichó el Real Madrid?

Cerró su intervención agradeciendo la confianza de la directiva madridista, del cuerpo técnico y de los trabajadores del Real Madrid, por el caluroso recibimiento, y dejando una declaración de intenciones al madridismo.

"Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad", aseguró.