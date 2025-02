Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, ensalzó este miércoles 19 de febrero el sacrificio de sus jugadores en el 0-1 ante el Sporting Kansas City en un partido, con golazo de Lionel Messi, y que se disputó con unas temperaturas extremas en torno a -15 grados centígrados con sensación térmica de -21.

"Estoy muy orgulloso de los jugadores porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano", afirmó Mascherano en rueda de prensa.

"Así que estoy muy orgulloso de ellos porque me dieron el cien por cien con intensidad, con mucha actitud. Estamos felices, estamos a mitad de camino para clasificarnos y ahora a intentar descansar después de un partido muy difícil para nosotros", añadió.

El entrenador, que debutaba en un partido oficial con el Inter Miami, reconoció que nunca había vivido "una situación así con tanto frío".

"Nosotros fuera no sentíamos, sobre todo las extremidades del cuerpo... Llega un momento en que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco-diez minutos ya no empiezas a sentir los pies, las manos. Y claro, al final el fútbol es un deporte donde necesitas una cierta sensibilidad y si no la tienes es muy difícil poder desarrollar tu juego", describió.

