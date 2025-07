El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este martes que su compatriota Rodrigo De Paul se encuentra bien físicamente, pero deberá esperar a contar con los permisos de trabajo para ser convocado, a un día del debut del equipo en la Leagues Cup.

"Se encuentra bien físicamente (...) cuando tenga todo lo que tiene que ver con los permisos para poder trabajar y jugar acá, lo incorporaremos", dijo Mascherano en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará este miércoles al Inter Miami con el Atlas mexicano.

El técnico explicó que De Paul, reciente incorporación del equipo de las Garzas, sigue entrenándose al margen por la falta de permisos, aunque aseguró que estará convocado para el partido ante Atlas si logran arreglar a tiempo toda la documentación.

"Es un jugador que nos puede dar diferentes opciones. Es un chico que por su dinámica puede jugar por dentro y por fuera y que se entiende muy bien con Leo (Messi)", agregó Mascherano.

El debut ante Atlas supondrá también el regreso de Messi y Jordi Alba a los terrenos de juego tras cumplir sanción el pasado sábado en el partido de la MLS ante Cincinnati, que concluyó 0-0.

La MLS sancionó a ambos con un partido debido a su ausencia del partido de las estrellas que se disputó la semana pasada, y para el que los dos jugadores del Inter Miami habían sido convocados.

Al respecto, Mascherano bromeó sobre la participación de ambos mañana, indicando que los dos jugarán si la MLS no los suspende de nuevo, y agregó que por lo menos sirvió para que sus dos jugadores descansaran.

"No esperábamos la suspensión, pero no hay mal que por bien no venga. La realidad es que tuvimos que hacerlo descansar (a Messi) obligatoriamente después de muchos partidos consecutivos", sostuvo.

Y sobre el Atlas, lo definió como un equipo "que inicio relativamente bien el campeonato mexicano, muy dinámico e incómodo".

El encuentro de este miércoles, en Miami, será el debut de Inter Miami y Atlas en la Leagues Cup, que este año asume un nuevo formato, en el que únicamente los cuatro mejores equipos de la MLS y de la liga mexicana acceden a cuartos de final.

Inter Miami guarda un buen recuerdo de esta competición, que conquistó en 2023 poco después de la llegada de Messi. Fue el primer título oficial del equipo.