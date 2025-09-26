Marquinhos es baja y se suma a la lista de lesionados del PSG

El capitán del Paris Saint-Germain no entrenó este viernes con el equipo y según el parte médico del club, el brasileño sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo.

La baja del brasileño se suma a las de Ousmane Dembélé, João Neves y Désiré Doué, quienes continúan su proceso de rehabilitación.

Marquinhos se perderá el cotejo de este sábado contra el Auxerre por Ligue 1 y el de la Champions League contra el FC Barcelona el próximo miércoles 1 de octubre.

El capitán parisino fue titular el lunes en la derrota del Clásico ante el Marsella y ha jugado 4 de los 7 partidos disputados por el PSG desde el inicio de temporada.