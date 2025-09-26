Marquinhos es baja y se suma a la lista de lesionados del PSG

El capitán del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paris-saint-germain target=_blank>Paris Saint-Germain</a></b> no entrenó este viernes con el equipo y según el parte médico del club, <b>el brasileño sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo</b>. La baja del brasileño se suma a las<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/estas-son-las-estadisticas-que-le-dieron-el-balon-de-oro-a-ousmane-dembele-AF10158190 target=_blank></a></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligue-1 target=_blank></a></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league target=_blank></a></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/olympique-de-marsella-gana-el-clasico-frances-al-psg-DF10154456 target=_blank></a></b><b></b>