¿Marcelo Bielsa será destituido del cargo como DT de Uruguay?

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), despejó las dudas sobre los rumores que desvincularían a Marcelo Bielsa de la selección mayor.

Estos rumores surgieron a raíz de las declaraciones del delantero charrúa Luis Suárez cuando este ya se retiró de la selección mayor y acusó a Bielsa de generar mala convivencia entre él y sus dirigidos, refiriendo muchas faltas de respeto por parte del estratega argentino.

Como respuesta y apoyo, varios jugadores que todavía comparten convocatoria charrúa salieron a brindar su versión como un gesto de apoyo a Suárez, afirmando que sus declaraciones eran ciertas.

Le podría interesar: El mensaje de John Yeboah por su falta de minutos en la selección de Ecuador

"Olvídense. Estamos terceros en la tabla. Si empezamos con esas especulaciones estamos todos locos. Son resultados que uno no quiere y no hemos convertido, pero estamos tranquilos. Sabíamos que íbamos a pasar una zona de turbulencia en un momento en que no teníamos todos los jugadores disponibles y ahora estamos saliendo de esa zona", dijo el presidente de la AUF.

Cabe recalcar que estas especulaciones también se potenciaron con la racha regular que atraviesa la celeste, donde en sus cuatro últimos partidos, empató tres y perdió uno.