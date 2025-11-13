Denuncian al Manchester United por los supuestos abusos sexuales de un exempleado

El <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/manchester-united>Manchester United</a></b> ha sido denunciado por un hombre que le acusa de no haberle protegido frente a los supuestos abusos sexuales por parte de un trabajador del club, <b>Billy Watts</b>, fallecido en 2009. Lo<b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/clubes-ingleses-demandaran-premier-league-limite-salarial-DE10412100></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b>