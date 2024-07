Luis Zubeldía insiste que rechazará cualquier oferta de la FEF para dirigir a Ecuador

Luis Zubeldía confirmó en rueda de prensa que rechazará la oferta de la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), y que solo tiene en mente seguir dirigiendo al Sao Paulo.

"Me gusta la presión, Sao Paulo te da eso. Lo único que yo hablé con la dirigencia es: Yo pienso en Sao Paulo, me quedo en Sao Paulo", empezó hablando El Príncipe al ser consultado por su futuro profesional.

Sobre las bases de su decisión en continuar, Zubeldía reveló: "La decisión pasa porque son mis valores, al 100%. Me siento bien y querido acá. Sé que esto es fútbol y los resultados son importantes. He defendido los clubes a la medida que he ganado experiencia".

Esta declaración caería en contra de las intenciones de la FEF de poder convencerlo y ficharlo, ya que como pudo conocer Ecuavisa.com la FEF lo tuvo como objetivo principal para dirigir al país, planificando un viaje para ir a negociar con él y contratarlo.

Francisco Egas y su directiva tenían planeado pagar la cláusula que sostiene Zubeldía con Sao Paulo (aproximadamente USD 500-600 mil).