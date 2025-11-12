Luis Rubiales: "No le pido perdón a Jenni Hermoso. No voy a cambiar mi testimonio como hizo ella"

Después de nueve meses de ser condenado por agresión sexual y multado con 10 800 euros por el beso no consentido a Jenni Hermoso, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dio sus primeras declaraciones públicas tras la sentencia en el programa del Chiringuito de Jugones.

“Fue desacertado, pero de ahí a todo lo que se ha montado de manera desorbitada y distorsionada...”, afirmó Rubiales.

“No le pido perdón a Jenni Hermoso. Yo le pregunté y ella dijo vale. Jenni y yo sabemos que eso no es así. No voy a cambiar mi testimonio como hizo ella”, sostuvo.

Rubiales acusó a Hermoso de haber cambiado su versión de los hechos por intereses políticos, y vinculó el caso con un supuesto movimiento ideológico.

“Vi un movimiento de la extrema izquierda con intereses dirigidos. Fue un cambio de guion inmediato para ir a por mí, una cortina de humo para tapar el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas por la amnistía”, aseguró.

“Esto se ha acabado, estoy muerto, lo asumo. Hay dos maneras de morir: una pacífica y otra luchando. Esto no es una agresión sexual, y voy a pelear hasta el final”, afirmó.

El exdirigente también se refirió al actual presidente de la Federación, Pedro Rocha Louzán, y al seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Sobre el primero, dijo que le mostró apoyo tras lo ocurrido en Sídney, aunque luego cambió su discurso:

“Después ha dicho cosas diferentes, pero ha mentido claramente”, apuntó.

En cuanto a De la Fuente, Rubiales deslizó que el técnico fue uno de los más vehementes en su apoyo antes de la asamblea de la RFEF.

“A nivel personal sabe lo que ha dado. Sabe que yo habría actuado de otra manera, pero eso es algo entre él y yo. Antes de la asamblea, en mi despacho había siete u ocho personas criticando cómo se podía modificar el relato hacia ese feminismo que trató de crear una realidad paralela. Había algunos muy vehementes, Luis y yo lo sabemos”, sentenció.