Luis Rubiales evita la cárcel en caso de contratos de la Supercopa de España

La jueza que investiga posibles irregularidades en contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha permitido a su expresidente Luis Rubiales conservar libertad y su pasaporte, pero le ha ordenado que informe y pida permiso al juzgado si quiere viajar fuera de España.

Cada vez que quiera salir del país, Rubiales deberá informar al juzgado sobre la duración de su estancia en el extranjero y el domicilio donde se alojará, según ha acordado este lunes la magistrada, que le ha impuesto además la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado, según informan a EFE fuentes jurídicas.

La jueza Delia Rodrigo, que investiga a Rubiales por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción propusiese que Rubiales siga libre y le pidiese la imposición de comparecencias quincenales ante el juzgado.

Rubiales ha asegurado que es "el más interesado en que todo se aclare" tras declarar ante la jueza.

"Como dije en su momento me he sometido a su señoría, la jueza, también al ministerio fiscal, y a mis propios abogados, he contestado todas las preguntas que me han hecho. Me han repreguntado, más de cuatro horas. Si tengo que volver a venir porque su señoría así lo indica aquí, voy a estar colaborando. Soy el más interesado en que todo se aclare", declaró a los periodistas.

Rubiales explicó que si la RFEF hubiese hecho un concurso, una nueva empresa hubiese tenido que realizar ese informe técnico y todo el trabajo previo que ya había hecho Gruconsa, si bien indicó que el abogado y asesor Tomás González Cueto, también investigado, le aconsejó hacer todo "tal y como dicen las leyes de contratación pública para darle la máxima transparencia".El fiscal propuso a la jueza que el expresidente del organismo federativo siga en libertad y que conserve su pasaporte.