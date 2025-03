El 28 de marzo, el mundo de fútbol recibió una lamentable noticia. Se confirmó el fallecimiento del director técnico colombiano, Armando Piripi Osma, quien fue asistente de Luis Fernando Suárez en la selección de Ecuador.

Justamente, Suárez, mostró su profundo dolor por el que un día fue su gran amigo y asistente técnico en una entrevista con el medio colombiano Blog Deportivo de Blu Radio.

"Se me fue alguien que me hizo crecer mucho como entrenador, cuando los dos pasábamos por el momento más crucial y difícil, siento que se me fue alguien muy importante, se me fue más no solo un amigo, sino alguien que quería que yo creciera, me siento muy mal", dijo el estratega colombiano.

"Hablé con él hace como diez días, había la posibilidad de que el fuera mi asistente técnico en el Pereira, cuando se fue Jhon Bodmer", agregó.

"Con Armando se me juntaron un montón de cosas, estoy recordando más las tristes que las alegres, y no debe ser así, porque nosotros juntamos fuerzas para conseguir lo que conseguimos, hoy se me va un amigo que me hizo crecer mucho y me hace sentir muy triste", expresó.

"Cuando me llamaron del Tolima me lo traje para dirigir juntos, y así luego salimos con una mano adelante y otra atrás, vivimos en un apartamento los dos, al año dirigimos a Ecuador, al otro año dirigimos un mundial, si no hubiera vivido así de esa manera no creo que lo hubiera conocido a él", concluyó.