Luis Enrique: "Esta victoria me ha hecho sufrir más que un parto"

El español Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain (PSG), asumió que ha sufrido "más que en un parto" ante el Girona de Míchel, al que ganó por un gol en el minuto 90 por un fallo del meta argentino Paulo Gazzaniga.

En la rueda de prensa posterior al partido, el asturiano confirmó la lesión muscular del español Marco Asensio, pendiente de evaluar su alcance, y arremetió contra el calendario europeo de su equipo, al que consideró "el peor" de todos.

"Le he dicho a Míchel que he sufrido más que en un parto y eso que he estado en alguno, aunque claro sin ser protagonista", anotó. "En el gol hubo algo de fortuna -añadió-, pero creo que fue merecido el triunfo para iniciar bien la Champions".

Luis Enrique alabó al Girona de Míchel, al que le dio buenas posibilidades de clasificarse a los octavos, y consideró que es de "primer nivel y que juegan mejor que muchos (equipos de Champions) del bombo 3, 2 e incluso 1".